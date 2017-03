Rockelegenden Chuck Berry (90) er død

Politiet i St. Charles County opplyser at de rykket ut til en nødsituasjon ved 12.40-tiden lørdag lokal tid. Inne fant de en bevisstløs mann som de forsøkte å utføre livreddende førstehjelp på, men mannens liv sto ikke til å redde. Han ble erklært død klokken 13.26.

Politiet bekrefter at den avdøde er Charles Edward Anderson Berry sr., "bedre kjent som den legendariske musikeren Chuck Berry", skriver de på Facebook.

På sin 90-årsdag i oktober kunngjorde Berry at han skulle utgi et nytt album. Albumet, med tittelen "Chuck", skulle utgis i 2017, og ville være hans første nye album på 38 år, skriver ABC News.

Han er blant annet kjent for låter som «Johnny B. Goode», «Maybellene» og «Rock and Roll Music» og har vært en stor inspirasjonskilde for generasjoner av andre artister.