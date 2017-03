Rekordmange mexicanere forsøker å ta seg til Canada

I løpet av årets 67 første dager er 444 mexicanere pågrepet på grensen, skriver Reuters, som har fått innsyn i statistikken for de siste årene. I hele 2016 var antallet 410, i 2015 351 personer og 399 personer i 2014, viser tallene fra grensemyndigheten CBSA. Økningen av mexicanere kommer kort tid etter at canadiske myndigheter lettet på kravene for visum for mexicanske borgere. Canada utstedte innreisetillatelser til 72.450 mexicanere i perioden mellom 1. desember 2016 og 10. mars i år.

CBSA kan pågripe utenlandske borgere om de tror de kan utgjøre en fare for offentligheten, om identiteten deres ikke er kjent, eller om de tror personen ikke vil møte for eventuell utsendelse.

Mange mexicanere ser til Canada i stedet for USA etter at president Donald Trump lovte å slå hardt ned på udokumenterte immigranter. Rundt halvparten av dem er fra Mexico. Fredag ble immigrasjonsdommere sendt til 12 ulike byer i USA for å øke tempoet på deportasjonene.

