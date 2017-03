Prins William og Kate møtte terrorofre i Paris

Kate og William hyllet de overlevendes mot og styrke ved Les Invalides-sykehuset i den franske hovedstaden lørdag.

25 år gamle Jessica Bambal Akan, som ble truffet av sju kuler under angrepet mot en bar i Paris i november 2015, fortalte de britiske kongelige at hun ønsker å vise terroristene at de ikke kan vinne.

– Du er veldig modig, sa Kate.

Paret avsluttet sitt første offisielle besøk til Paris, byen der prinsens mor Diana døde i en bilulykke for 20 år siden, som tilskuere på en rugbykamp mellom Frankrike og Wales på Stade de France.

Hendelsen på Orly-flyplassen tidligere lørdag, der en radikalisert mann ble skutt og drept da han forsøkte å ta våpenet fra en soldat, så ikke ut til å påvirke det britiske besøket.

IS-tilhengere drepte 130 mennesker under terroraksjonen i Paris i november 2015. Året etter ble over 80 mennesker drept da en mann meide ned en folkemengde på strandpromenaden i Nice.

