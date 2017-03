Nye luftangrep på Gazastripen

Ingen personskader er rapportert verken på israelsk eller palestinsk side.

Den israelske hæren sier fly og en stridsvogn angrep to Hamas-stillinger på den nordlige Gazastripen etter at en rakett traff åpent lende i Israel. Ingen militant gruppe har tatt på seg ansvaret for raketten.

Ifølge palestinske sikkerhetskilder rammet luftangrepet et militært treningsanlegg for Hamas nord for Gaza by. Stridsvognen angrep en utsiktspost tilhørende Hamas.

I februar utførte israelske kampfly flere angrep på Gazastripen som svar på et lignende rakettangrep.

Israel og islamistbevegelsen Hamas, som styrer den palestinske enklaven, har utkjempet tre kriger siden 2009. Siden den siste krigen i 2014 har en skjør våpenhvile rådet langs den nærmest hermetisk lukkede grensa.

Iblant skytes missiler og raketter fra Gaza mot Israel, hovedsakelig av ytterliggående islamistgrupper som er i opposisjon til Hamas. Israel holder imidlertid Hamas ansvarlig for alle rakettangrep som kommer fra Gazastripen.

