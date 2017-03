NSA-topp kaller Trumps avlyttingsanklager vanvittige

– Åpenbart nonsens, sier Rick Ledgett i et intervju med BBC lørdag.

Visedirektøren legger ikke skjul på hva han mener om anklagene som ble viderebrakt av Trumps talsmann Sean Spicer tidligere i uka.

– Det ville vært episk idioti, sier Ledgett om påstandene om at etterretningsorganet GCHQ skulle ha hjulpet Barack Obama med å overvåke Trump.

Spicers uttalelser, som kom i form av et sitat fra Fox News' gjestekommentator Andrew Napolitano, har satt sinnene i kok i Storbritannia. Britisk etterretning har avvist anklagene blankt, og Det hvite hus har lovet å ikke gjenta påstandene. Også Fox News gikk fredag ut og understreket at de ikke kunne gå god for sannhetsgehalten påstandene.

Trump har imidlertid nektet å beklage eller trekke tilbake anklagene, på tross av at en rekke toppolitikere og etterretningsoffiserer har avvist dem. Senest fredag gjentok Trump den oppsiktsvekkende anklagen om at han skal ha blitt overvåket på ordre fra Obama under valgkampen.

Ledgett sier at bare det å antyde at britisk etterretning skulle velge side i USAs politiske prosesser avslører "en total mangel på forståelse for hvordan forholdet fungerer mellom etterretningens byråer".

– Det ignorerer fullstendig den politiske virkeligheten og spørsmålet: Ville den britiske regjeringen gått med på å gjøre det?

Det er ikke framlagt noen bevis for Trumps påstander.

