Mistenkt Paris-gjerningsmann kjent fra tidligere 

Den mistenkte gjerningsmannen er en 39 år gammel mann, tidligere kjent for politiet i forbindelse med ran og narkotikalovbrudd, opplyser påtalemyndigheten i Paris.

Antiterroravdelingen hos påtalemyndigheten i Paris har tatt over etterforskningen av skyteepisoden på Orly-flyplassen sør for Paris lørdag, hvor den mistenkte gjerningsmannen ble skutt og drept av soldater etter at han forsøkte å ta et våpen fra en av dem. Påtalemyndigheten skal også etterforske en skyteepisode nord i byen tidligere samme morgen, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Tidligere lørdag sa innenriksminister Bruno Le Roux at den mistenkte gjerningsmannen er kjent for politiet og etterretningstjenesten fra før. Påtalemyndigheten opplyser at mannen ikke var på myndighetenes liste over mistenkte terrorister.

Skutt og drept

Rundt klokka halv ni lørdag morgen ble en mann skutt og drept på Orly-flyplassen etter at han forsøkte å ta et våpen fra en soldat.

Frankrikes forsvarsminister Jean-Yves Le Drian sier gjerningsmannen overfalt en patrulje bestående av tre soldater, deriblant en kvinne. Han skal ha lagt den kvinnelige soldaten i bakken og forsøkt å ta våpenet hennes. Hun klarte å holde fast, og kollegaene hennes åpnet ild for "å beskytte henne" og andre.

En talsmann for den franske antiterrorstyrken opplyser at kvinnen får behandling på sykehus, men at hun ikke ble hardt skadd i angrepet.

En talsmann for innenriksdepartementet sa tidligere på dagen at gjerningsmannen hadde tatt et våpen, for så å gjemme seg i en butikk på flyplassen før han ble slutt og drept av sikkerhetsvakter.

Sikkerhetskilder

Politiet sier den mistenkte gjerningsmannen ble stoppet tidligere på dagen av en politipatrulje nord i Paris fordi han kjørte for fort. Da han ble stoppet, avfyrte han skudd mot politibetjentene. En av dem ble lettere såret.

Mannen kjørte så fra stedet, før han senere satte igjen bilen sin sør for hovedstaden og stjal en annen. Den bilen ble senere funnet på flyplassen.

Ikke navngitte sikkerhetskilder opplyser at den mistenkte gjerningsmannen skal ha vært en "radikalisert muslim", ifølge Reuters.

Mannens far og bror er tatt inn til politiavhør.

Omdirigeres

Anti-terrorpolitiet rykket ut til Orly, og bombeeksperter gjennomsøkte flyplassen på jakt etter mulige eksplosiver. Myndighetene opplyser at det ikke ble funnet noe.

Den neste største flyplassen i den franske hovedstaden ble evakuert etter skytingen, og all flytrafikken ble Orly stanset og omdirigert til flyplassen Charles de Gaulle, ifølge franske luftfartsmyndigheter.

Ved 14-tida er flyvingene gjenopptatt fra den vestlige terminalen.

Frankrike er fortsatt i høy beredskap etter en serie terrorangrep; blant annet massakren i konsertlokalet Bataclan og flere andre steder i november 2015 og lastebilangrepet i Nice sist sommer. I midten av februar gikk en mann til angrep mot vakter ved museet Louvre i Paris.

(©NTB)