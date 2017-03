Ingen bevis for Trump-avlytting i etterspurte dokumenter

Departementet leverte dokumentene til to komiteer i Kongressen fredag, etter forespørsel om bevis på president Donald Trumps anklager om at hans forgjenger hadde avlyttet ham under valgkampen, skriver Reuters. En regjeringskilde som vil være anonym sier det ikke er noe i materialet som tyder på at Trump ble avlyttet i Trump Tower i New York.

Presidenten har i en rekke Twitter-meldinger påstått at han ble avlyttet på ordre fra Barack Obama.

