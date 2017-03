Hollande skryter av franske soldater

I en skriftlig uttalelse skryter Hollande av motet og effektiviteten til soldatene og politiet som var involvert i de to hendelsene i Paris tidlig lørdag.

I uttalelsen gjentar Hollande myndighetenes "vilje til å handle uten utsettelser i kampen mot terror, for å forsvare våre landsmenns sikkerhet og for å sikre beskyttelsen av territoriet".

Den franske presidenten sier videre at de 7.500 antiterrorsoldatene som er utstasjonert rundt i landet, har vist seg å være nyttige.

Også presidentkandidat Emmanuel Macron skryter av de franske soldatene etter hendelsen.

I en tale lørdag sa Macron at Sentinelle-soldatene som ble angrepet på Orly, "nok en gang utviste ro, kontroll og profesjonalitet".

Macron var ikke den eneste presidentkandidatene som skrøt av soldatenes innsats. Nasjonal Fronts-leder Marine Le Pen benyttet seg av Twitter for å rose innsatsen, det samme gjorde også François Fillon.

En mann ble lørdag skutt og drept etter at han forsøkte å ta et våpen fra en soldat på Orly-flyplassen sør for Paris. Fransk politi opplyser at mannen også har koblinger til en skyteepisode nord i hovedstaden tidligere samme dag. En politimann ble lettere såret i hendelsen.

(©NTB)