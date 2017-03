Halvparten av Washingtons kirsebærblomster døde av kuldesjokk

Minusgradene kom brått på etter en periode med varmt vær, og i USAs hovedstad var mange redde for hva det ville bety for byens 3.000 kirsebærtrær. Knoppene som var i siste blomstringsfase, overlevde ikke at kvikksølvet krøp ned til fem minusgrader, sier talsmann Mike Litterst i nasjonalparkvesenet NPS. Skaden begynner allerede å skje når temperaturen synker til minus 2,5 grader.

NPS er nå ikke sikre på når blomstringen kommer til å være på sitt største, men det kan bli i slutten av neste uke, i motsetning til i denne helgen, som var det tidligere anslaget.

Hundretusener besøker Washington for å se de store områdene med rosa blomster hvert år. Byen har en egen kirsebærblomstringsfestival, som feirer vennskapsgaven, de 3.000 trærne, som USA fikk av Japan i 1912.

(©NTB)