FN: Sør-Sudan kjøper våpen under sultkatastrofe

Sultkrisen skyldes i stor grad president Salva Kiirs militærkampanje, heter det i rapporten fra FN-eksperter som nyhetsbyråer har fått innsyn i. Kiirs regjering bruker halvparten eller mer av landets budsjett på sikkerhet og våpen mens 100.000 personer dør av sult og ytterligere en million personer står i fare for å sulte i hjel. Antallet personer som vil være i desperat behov for mat, er ventet å stige til 5,5 millioner i juli, om ingenting blir gjort for å stanse krisen.

Ber om embargo

I rapporten ber ekspertene om en våpenembargo mot Sør-Sudan, et tiltak som USA støtter, men som ble avvist av FNs sikkerhetsråd i en avstemning i desember.

–Våpnene fortsetter å strømme inn til Sør-Sudan fra ulike land, ofte koordinert av naboland, heter det i den 48 sider lange rapporten, som ble publisert før et møte i Sikkerhetsrådet torsdag. Egypt og Ukraina skal være to av landene som har levert våpen, panservogner og kampfly til Sør-Sudan det siste året.

Enorm humanitær krise

FN-styrken UNMISS sier den ikke kan kommentere saken fordi den ikke har sett rapporten.

FNs nødhjelpssjef Stephen O'Brien slo i forrige uke fast at verden står overfor den største humanitære krisen siden 1945 og viste til at mer enn 20 millioner mennesker i Jemen, Somalia, Sør-Sudan og Nigeria nå trues av sultedød. Ifølge O'Brien trengs det 38 milliarder kroner innen juli for å forhindre katastrofen.

