Evakueringen av opprørskontrollert distrikt i Homs i gang

Tidligere i mars ble det syriske regimet og opposisjonen enige om en avtale som banet vei for evakuering av det siste opprørskontrollerte området i byen.

Lørdag startet evakueringen av Waer-distriktet, og det er ventet at den kommer til å pågå i flere uker. Statlig syrisk TV melder at mellom 400 og 500 personer er ventet å forlate området lørdag.

Opprørene skal kjøres til opprørskontrollerte deler av Homs-provinsen, byen Jarablus på grensa mellom Syria og Tyrkia eller til Idlib-provinsen nordvest i Syria.

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) anslår at rundt 12.000 personer, deriblant 2.500 opprørere, kommer til å evakuere Waer-distriktet under avtalen.

Avtalen skal gjennomføres under russisk oppsyn. Opprørere er blitt evakuert fra Waer-distriktet i Homs flere omganger, men de siste månedene har prosessen stanset opp.

Politiet og Syrisk Røde Halvmåne er også involvert i operasjonen.

