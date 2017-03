Canada lover millioner til land som trues av sultkatastrofe

Lovnaden fra canadiske myndigheter fredag kom en uke etter at FNs nødhjelpssjef Stephen O'Brien slo fast at det trengs 38 milliarder kroner for å hindre hungersnød i Somalia, Jemen, Sør-Sudan og Nigeria.

Canadiske myndigheter lovet fredag 84 millioner euro, i overkant av 750 millioner norske kroner, til arbeid i de fire landene.

Canadas minister for internasjonal utvikling, Marie-Claude Bibeau, sier det er en menneskelig tragedie at situasjonen har forverret seg slik at over 20 millioner mennesker risikerer å sulte.

– Denne hjelpen skal umiddelbart bli utbetalt til de hardest rammede områdene. Vi oppfordrer alle aktører i de berørte landene til å legge til rette så humanitær bistand kan nå fram til de som trenger det mest, sier Bibeau.

(©NTB)