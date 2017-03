Canada ber om unnskyldning etter Syria-tortur

De tre canadiske mennene er av arabisk opprinnelse, og de ble tatt da de hver for seg reiste inn i Syria mellom 2001 og 2003. De sier de ble forhørt og torturert, og etterforskning av saken har vist at myndighetene bidro til torturen ved å dele informasjon med utenlandske etterretningsbyråer.

Regjeringen ber om unnskyldning for den rollen canadiske myndigheter har spilt i torturen av mennene. De får også penger i erstatning fra staten. Regjeringen vil ikke si hvor mye, men avisen Toronto Star har tidligere meldt at det dreier seg om et millionbeløp.

(©NTB)