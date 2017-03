30.000 demonstrerte mot Erdogan i kurdisk protest i Frankfurt

Den tyrkiske regjeringen reagerer kraftig på demonstrasjonen og kaller den uakseptabel. Mange av demonstrantene bar symbolene til det forbudte kurdiske arbeiderpartiet PKK, en gerilja som er terrorstemplet og har kjempet et væpnet opprør mot Ankara i over 30 år.

Det var imidlertid stor bredde i parolene under massemønstringen i Frankfurt. Demonstrantene oppfordret blant annet til demokrati i Tyrkia, frihet for Kurdistan og ikke minst "nei" i den kommende folkeavstemningen der president Recep Tayyip Erdogan ber om utvidede fullmakter.

Mange av de frammøtte hadde kledd seg i tradisjonelle kurdiske drakter for å feire Nouroz, vårfesten som markerer det tradisjonelle kurdiske nyåret.

Politiet opplyser at marsjen gikk fredelig for seg. Noen av demonstrantene bar på PKK-flagg og -bannere, samt portretter av gruppas fengslede leder Abdullah Öcalan. Politiet sier ingen effekter ble konfiskert, men tilføyer at det ble tatt bilder som kan føre til anmeldelser.

Erdogan "fordømmer på det sterkeste" det faktum at protesten i det hele tatt ble tillatt, ifølge hans talsmann Ibrahim Kalin.

– Det er uakseptabelt å se PKK-symboler og slagord når tyrkiske ministre og folkevalgte forhindres i å møte sine egne borgere, sier han og kaller demonstrasjonen en skandale.

Forholdet mellom Berlin og Ankara er svært anspent etter at tyske myndigheter har nektet å tillate flere tyrkiske ministre å drive valgkamp for Erdogan i forkant av folkeavstemningen 16. april.

