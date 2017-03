1.500 syrere forlot beleiret Homs-distrikt

Tidligere i mars ble det syriske regimet og opposisjonen enige om en avtale som banet vei for evakuering av anslagsvis 2.500 opprørere og nesten 10.000 sivile fra distriktet Waer.

Evakueringen i Syrias tredje største by startet lørdag og er ventet å pågå i flere uker. Blant de første som forlot distriktet, var rundt 500 opprørskrigere, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Sammen med sine familier og andre sivile fylte de 53 busser som skulle ta dem til den regimekontrollerte byen Tadaf i provinsen Aleppo lenger nord.

Bombardement

Derfra er planen at de skal videre til den opprørskontrollerte byen Jarablus, som ligger nær grensa til Tyrkia og er kontrollert av tyrkisk-støttede syriske opprørere.

Den siste måneden har regjeringsstyrker trappet opp bombardementet av bydelen, og titalls mennesker er drept, ifølge SOHR. Ingen hjelp har sluppet inn i Waer på fire måneder.

Waer-distriktet har vært beleiret av regjeringsstyrker i lang tid og var den siste biten av Homs som fortsatt var på opposisjonens hender. Det meste av storbyen ble gjenerobret av Bashar al-Assads styrker i 2014.

Statlige medier i Syria melder at evakueringen skjer under oppsyn av Røde Halvmåne, i tillegg til russiske og syriske soldater.

Tvangsflytting

Evakueringen er et ledd i flere mindre "forsoningsavtaler" mellom regimet og opprørere. Regjeringen hevder slike avtaler, som innebærer fritt leide for opprørere som overgir seg, er avgjørende for å få slutt på krigen. Opposisjonelle sier imidlertid at de tvinges inn i slike avtaler gjennom beleiring og bombing, og FN har uttalt seg sterkt kritisk til praksisen.

FN-granskere uttalte tidligere mars at en lignende evakuering av det opprørskontrollerte Øst-Aleppo i desember i fjor er ensbetydende krigsforbrytelser. Sivilbefolkningen tvangsflyttes fordi de "ikke kan velge å bli igjen", het det.

Torsdag starter en ny runde FN-støttede fredssamtaler i Genève. Håpet er å få en slutt på krigen som har kostet over 320.000 menneskeliv og drevet millioner på flukt.

