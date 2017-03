USA krever at Russland omgjør annekteringen av Krim

–Krim er del av Ukraina. USA fordømmer igjen Russlands okkupasjon av Krim-halvøya og krever dens øyeblikkelige avslutning, sier talsperson for utenriksdepartementet, Mark Toner, i en uttalelse i forbindelse med at det er tre år siden Moskva tok over Krim-halvøya.

–Våre Krim-tilknyttede sanksjoner vil vedvare fram til Russland gir kontrollen over halvøya tilbake til Ukraina, sier han.

(©NTB)