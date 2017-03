Trump om avlyttingspåstand: – Har noe til felles med Merkel

Det var en tysk reporter som fredag stilte Trump spørsmål om presidentens påstander om at Barack Obama i sin tid beordret avlytting av Trump.

– Når det gjelder avlytting fra den forrige administrasjonen, har vi i det minste noe til felles, kanskje, svarte Trump med henvisning til Merkel og til latter fra de fremmøtte på pressekonferansen i Det hvite hus.

Det har vakt kraftige reaksjoner i Storbritannia at Trumps pressesjef Sean Spicer torsdag gjenga anklager om at britisk etterretning bisto Obama i den påståtte overvåkingen. Spicer viste til en tidligere dommer som har hevdet overfor Fox News at Obama brukte britisk etterretning for å overvåke Trump.

Storbritannia har avvist påstandene som latterlige og fått forsikringer fra Det hvite hus om at de ikke vil bli gjentatt, men Trump kom ikke med noen form for unnskyldning til sin nærmeste allierte på pressekonferansen. I stedet forsvarte han tilsynelatende Spicer.

– Vi sa ingenting. Alt vi gjorde var å sitere en veldig talentfull juridisk stemme som var ansvarlig for å si dette på TV, jeg uttrykte ingen mening om det, det var en uttalelse fra en veldig talentfull advokat på Fox, så dere burde ikke snakke med meg, men med Fox, ok? sa en synlig irritert Trump fredag.

Det er ikke framlagt noen dokumentasjon for Trumps påstander om at han ble avlyttet under valgkampen i fjor, verken av amerikanske eller britiske etterretningstjenester.

