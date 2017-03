Svært sjelden nise funnet død

Den lille hvalen hadde fremdeles navlestrengen sin, og dyrevernere i Sea Shepherd vil nå samarbeide med mexicanske myndighetene for å finne ut hvorfor nisen døde. Forskere advarte i februar at det er svært få californianiser igjen og at arten, verdens minste nise, vil være utryddet før 2022. En hunnhval av denne arten får én etterkommer om gangen, med minst to års mellomrom.

Den vanligste dødsårsaken for nisene er at de fanges i nett ment for en annen utrydningstruet art, fisken totoaba, en type ørnefisk. Tørket svømmeblære fra fisken er mye verdt på det illegale markedet i Kina, der den brukes i suppe.

