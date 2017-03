SAS får 70 millioner euro i bot for kartellvirksomhet – varsler anke

Summen tilsvarer 639 millioner kroner etter dagens kurs.

Alt i alt deler EU-kommisjonen ut bøter på 776 millioner euro til de elleve selskapene.

– Millioner av selskaper er avhengige av flyfrakttjenester, som frakter mer enn 20 prosent av importen inn til EU og nesten 30 prosent av eksporten ut av EU, sier EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager.

– Dagens beslutning sikrer at selskaper som deltok i flyfraktkartellet, straffes for sin oppførsel, sier hun.

Nekter for anklagene

SAS står fast på at SAS Cargo ikke har deltatt i ulovlig prissamarbeid og varsler at selskapet kommer til å anke avgjørelsen.

– SAS har hele tida ment seg uskyldig i dette, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen til NTB.

– SAS tar konkurransereglene på største alvor og aksepterer ikke overtredelser i denne sammenhengen, sier han.

SAS skriver i en pressemelding at selskapet gjennom hele prosessen – i mer enn elleve år – har samarbeidet med EU-kommisjonen for å forsøke å vise at selskapet ikke har deltatt i noe kartell.

Saken gjelder ulovlig prissamarbeid mellom 1999 og 2006. Det kan fortsatt ta flere år før saken er ferdigbehandlet i retten.

Gammel sak

Den opprinnelige beslutningen om å bøtelegge de elleve selskapene ble tatt i november 2010. Lange rettsrunder munnet ut i at denne beslutningen ble annullert i desember 2015. Grunnen var saksbehandlingsfeil.

SAS fikk tilbakeført pengene i mars i fjor.

EU-kommisjonen står likevel fast på at selskapene drev med ulovlig prissamarbeid og har nå vedtatt bøtene på nytt.

De elleve selskapene er Air Canada, Air France, KLM, Marinair, British Airways, Cargolux, Cathay Pacific Airways, Japan Airlines, LAN Chile, SAS, Singapore Airlines.

Også Lufthansa og Swiss International Air Lines skal ha deltatt i kartellet, men slipper bot fordi de ga EU-kommisjonen verdifull informasjon om saken.

(©NTB)