Namibia saksøker Tyskland for folkemord

Titusener personer fra Herero- og Nama-folket ble drept i Namibia fra 1904 til 1908 da landet var en tysk koloni. I domstolen i New York i USA møtte rundt 15 representanter for de to folkene opp torsdag. De søker oppreisning for «uberegnelige skader» og krever at de blir inkludert i forhandlinger mellom de to landene.

Tyskland og Namibia har de siste ti årene hatt samtaler for å komme med en felles erklæring om massakrene. Noen tyske embetsmenn har anerkjent at et folkemord fant sted, men regjeringen har ikke kommet med en offisiell uttalelse. Berlin har så langt nektet å betale mer penger enn den u-hjelpen de allerede bidrar med.

–Vi vinner

Dommer Laura Taylor Swain satte torsdag opp en høring 21. juli.

–At høringen vil finne sted er en av de største fremgangene vi har hatt. Det er et tegn på at vi vinner, sier politikeren Ida Hoffman, som representerer Nama-folket.

Ifølge saksmålet tok tyske kolonister en firedel av Herero- og Nama-folkets landområder uten kompensasjon i perioden 1885 til 1903, med de tyske myndigheters velsignelse. Myndighetene snudde også ryggen til voldtekter av kvinner og barn, samt bruken av tvangsarbeid. Tyskerne anklages også for å ha tatt i bruk konsentrasjonsleirer.

–Det som skjedde med jødene var bare en videreutvikling av det som ble gjort mot oss, sier Vekuii Rukoro, som er hereroenes overhode.

75.000 drepte

Tyske kolonister tok land, buskap og andre verdisaker fra de lokale, som førte til et opprør blant Herero-folket i 1904. De tok livet av over 120 tyske sivile, og deretter fulgte et blodig slag som førte 80.000 hereroer på flukt mot Botswana. Tyske soldater dro etter dem, og kun 15.000 hereroer overlevde. Senere samme år beordret general Lothar von Trotha at stammen skulle utryddes, noe hans etterkommere ba om unnskyldning for for ti år siden.

Den mindre Nama-stammen fikk en lignende skjebne. Rundt 10.000 personer ble drept da de forsøkte å gjøre opprør mot tyskerne under konflikten.

