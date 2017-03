Millioner av fugler drept ulovlig på Kypros

Dyrevernsorganisasjonene BirdLife Cyprus og britiske Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) kommer med anslagene og hevder også at 800.000 av fuglene ble skutt på en britisk militærbase.

Fuglene, inkludert flere trekkfuglarter som mellomlander på Kypros på vei til og fra Afrika, er fanget med store nett eller pinner dekket av lim. Prisene for småfugl til den illegale retten "ambelopoulia" er på sitt høyeste noen gang, og antall drepte fugler har økt dramatisk. Både britiske og kypriotiske myndigheter oppfordres til å ta grep for å stanse fugledrapene. Et tiltak er å fjerne akasietrær, som er plantet av fuglefangerne for å lure til seg fuglene som liker å sitte i trærne.

