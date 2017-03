Mann stjal ambulanse og kjørte over ambulansearbeider

Kvinnen stoppet ambulansen da hun ble klar over at en mann hang bak kjøretøyet. Ifølge politiet hoppet mannen inn i ambulansen da kvinnen gikk ut for å undersøke, og mannen satte bilen i revers og rygget over ambulansearbeideren. Deretter kjørte han inn i parkerte biler og kjørte seg så fast i en snøhaug.

Et vitne har publisert en video som viser ambulansen råkjøre gjennom et kryss, med ambulansearbeiderens kropp sittende fast under kjøretøyet.

En talsmann for New Yorks ordfører Bill de Blasio sier ordføreren besøker sykehuset hvor den andre ambulansearbeideren får behandling for sjokk og lettere skader.

