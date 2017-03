Leksikonredaktører lurte juksere

Timen før landets åttendeklassinger begynte prøven ble to av ordene kun søkt på ni ganger, sammenlignet med 989 søk i prøvens siste time. Da redaktørene så økningen endret de forklaringen av ordene, fordi de mistenkte at 14- og 15-åringene brukte mobiltelefoner for å jukse på prøven, skriver BBC.

Et tredje ord som redaktørene endret etter unormalt mange oppslag viste seg å ikke ha vært med på prøven. Det hadde i stedet forekommet i et blogginnlegg av en populær forfatter den samme morgenen.

–Et uheldig sammentreff, ifølge DEX online.

