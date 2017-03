Israel stempler PLO-byrå som terrororganisasjon

Den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLOs finansbyrå bidrar med månedlige utbetalinger til rundt 35.000 familier av drepte og sårede palestinere i den lange konflikten med Israel i et «martyrfond», inkludert selvmordsbombere og andre militanter som har angrepet sivile og soldater.

Beslaglegger eiendom

–Avgjørelsen om å erklære fondet som terrororganisasjon kommer fra dens fortsatte og pågående aktivitet for å massivt støtte elementer som er ansvarlige for alvorlige terrorhandlinger mot Israel, sier forsvarsminister Avigdor Lieberman. Han legger til at Israel vil beslaglegge eiendom og eiendeler tilhørende fondet.

Finansbyråets hovedkontorer ligger i Jordan, og det er så langt ikke kjent hvordan Israels tiltak vil bli gjennomført.

1 milliard i fondet

Palestinas president Mahmoud Abbas fordømmer avgjørelsen, som kom like etter Trumps rådgiver Jason Greenblatt i flere dager hadde vært i møter med begge sider i konflikten. Abbas hevder Israel forsøker å hindre og sabotere USAs forsøk på å få i gang fredssamtalene igjen.

Det såkalte martyrfondet ble etablert i 1967 av PLO, gruppen som formelt representerer alle palestinere. Fondet støtter familiene til personer som er fengslet for antiisraelske aktiviteter, som er alt fra steinkasting til skyteangrep og bombinger. I 2016 hadde fondet et budsjett på 125 millioner dollar, like over 1 milliard kroner, ifølge det palestinske finansdepartementet. Israel hevder at en sånt stipend oppfordrer til vold, og landet har startet kampanjer mot fondet etter en voldsbølge med palestinske angrep startet i 2015.

