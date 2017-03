Irakiske styrker melder om framgang i Mosuls gamleby

Offensiven mot den vestlige delen av byen startet 19. februar, få uker etter at irakiske styrker tok kontroll over Øst-Mosul.

Fredag opplyste en høytstående offiser at føderale politistyrker og elitestyrker nå har full kontroll over Al-Basha-moskeen og et marked kalt Bab al-Saray i gamlebyen.

Vest-Mosul er den tettest befolkede delen av byen, og det er ventet at gjenerobringen vil bli svært utfordrende på grunn av de mange trange gatene og smugene.

Sivile som har flyktet fra byen, har fortalt at IS-krigere har laget ganger mellom husene der de bodde, og at de derfor var redde for å bli truffet under kampene.

Offensiven har i perioder gått langsomt, noe som også blir forklart med dårlig vær, noe som gjør det vanskelig å gjennomføre luftangrep.

