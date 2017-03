Hellas gransker hvordan brevbomber ble sendt til Frankrike og Tyskland

Så langt tyder granskingen på at bombebrevene, som ble sendt til Det internasjonale pengefondet (IMF) i Paris og til Tysklands finansdepartement, ikke ble avslørt i sikkerhetssjekk på flyplassen i Aten fordi de bare inneholdt små mengder krutt.

– Analysen til nå går ut på at det var en liten mengde krutt, av samme type som brukes i fyrverkeri, og det var ingen detonator, sa den greske politiministeren Nikos Toskas til Skai TV fredag, med henvisning til bevismateriale som etterforskere i Frankrike og Tyskland har sikret.

– Det er klart at de to brevbombene kommer fra samme sted, samme organisasjon, restene av Nuclei som ble oppløst av politiet i 2011, la Toskas til.

Han forsvarer sikkerhetstiltakene ved flyplassen i Aten og sier at systemene der nylig ble kjøpt fra Tyskland og er "Europas beste".

– Hovedgjennomlysingen skjer før flyet blir lastet, og det er her vi fokuserer vår etterforskning, sa han, og la til at det ikke er tegn til at det ble sendt flere brevbomber.

Gruppen han viser til, kalles på norsk Sammensvergelsen til de brennende celler (SPF) og har blitt knyttet til elementer på ytre venstre fløy i Hellas og tidligere brevbomber sendt til utenlandske ambassader i Hellas og til europeiske ledere i 2010. SPF har påtatt seg ansvar for brevbomben som ble sendt til IMF torsdag, og for brevbomben som ble sendt til det tyske finansdepartementet onsdag. I Tyskland ble ingen skadd, men en IMF-ansatt ble såret da pakken skulle åpnes i Paris.

