CNN: Det hvite hus ba britene om unnskyldning

CNNs kilde i Det hvite hus opplyser fredag at Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster snakket med sin britiske motpart om Spicers kommentarer på en pressekonferanse dagen før.

McMaster beskrev Spicers kommentar som "utilsiktet" og fortalte McMaster at han forstår britenes bekymringer, ifølge den ikke navngitte tjenestemannen.

Spicer viste torsdag til en Fox News-sak der det ble hevdet at britisk etterretning bisto Barack Obama i den påståtte telefonavlyttingen av Trump Tower under valgkampen i fjor.

Også britiske medier rapporterer at Det hvite hus har bedt om unnskyldning, men Trump-administrasjonen har ikke offisielt kommentert saken.

The New York Times skriver at både McMaster og Spicer kontaktet representanter for den britiske regjeringen for å prøve å bøte på det som beskrives som en uvanlig brist i forholdet mellom USA og landets nærmeste allierte. Avisas kilde i Det hvite hus vil ikke bekrefte at britene faktisk har fått noen unnskyldning.

CNNs kilde sier de fikk minst to telefoner fra britiske tjenestemenn torsdag, og at den britiske ambassadøren i USA ringte Spicer for å diskutere uttalelsen.

– Sean viste til bredden i mediedekningen og gikk ikke god for noen spesiell sak, sier tjenestemannen.

Verken Trump eller andre i Det hvite hus har lagt fram noen dokumentasjon for påstandene om at daværende president Obama beordret avlytting av ham.

