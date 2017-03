Britisk etterretning kaller Trump-påstander om avlytting latterlige

USAs president Donald Trump har sagt at han ble overvåket og avlyttet i Trump-tårnet i New York. Men han har ikke bevis for påstandene.

Senest torsdag konkluderte en komité i Senatet med at det er "ingen indikasjoner" på at Trump-tårnet ble overvåket av Obama-administrasjonen, verken før eller etter valget.

Det hvite hus' pressetalsmann Sean Spicer har denne uken uttalt at britisk etterretning sto bak. Uttalelsen var gjengitt som et sitat fra tidligere dommer Andrew Napolitano:

– Tre etterretningskilder har informert Fox News om at president Obama gikk utenfor kommandorekken. Han brukte ikke NSA, han brukte ikke CIA, han brukte ikke FBI og han brukte ikke justisdepartementet. Han brukte GCHQ, sa Napolitano.

En talsmann for GCHQ, som er den britiske stats kommunikasjonshovedkvarter og etat for signaletterretning, avviser saken som vås.

– Nylige anklager fra mediekommentator og dommer Andrew Napolitano om at GCHQ ble bedt om å gjennomføre avlytting mot den daværende presidentkandidaten, er nonsens. Påstandene er fullstendig latterlige og bør ignoreres, sier talsmannen til BBC.

Det er høyst uvanlig at britisk etterretning går ut på denne måten. Beskyldningene fra Washington anses dermed som så hårreisende at GCHQ ikke kunne la dem stå uimotsagt.

