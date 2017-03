Baskiske ETA varsler avvæpning i april

ETA, som har stått bak en rekke bombeangrep og drap de siste tiårene, har planer om å gi fra seg alle våpnene innen 8. april, opplyser en kilde med nær kjennskap til forhandlingene.

Som en del av avtalen vil ETA gi myndighetene opplysninger om hvor våpenlagrene befinner seg.

Den spanske regjeringen kommenterte fredag kveld opplysningen ved å si at ETA ikke bør vente seg noe som helst i bytte mot avvæpningen.

– Forsvinn!

– Det ETA må gjøre, er å oppløse seg selv og forsvinne, skriver Spanias innenriksminister, Juan Ignacio Ziodo, på Twitter.

– Den har hatt tid til avvæpning, og den bør vite at den ikke kommer til å få noe tilbake, føyer han til.

En talsmann for regjeringen framholder at spanske myndigheter ikke har beveget seg en eneste millimeter i de seks årene forhandlingene har pågått.

Lederen for regjeringen i den baskiske regionen, Ingio Urkullu, håper at avvæpningen blir "endelig, fullstendig og ugjenkallelig". Baskiske myndigheter ber også Frankrike og Spania vise vilje og ha kommunikasjonskanalene åpne slik at man kan nå det historiske målet om avvæpning.

Før fransk valg

En aktivist i den baskiske foreningen Bizi sier til den franske avisen Le Monde at ETA vil la seg avvæpne før presidentvalget i Frankrike. Valgets første runde skal holdes 23. april. ETA skal ha gitt Bizi ansvaret for å fjerne våpnene fra lagrene.

ETA ble dannet i 1959. Gruppen regnes som en terrororganisasjon av EU. I 2011 erklærte ETAs væpnede fløy en permanent våpenhvile. Det skjedde ett år etter at gruppen gjennomførte sitt siste dødelige angrep. Det skjedde i nærheten av Paris i mars 2010 og tok livet av en fransk politimann.

Bare et 50-tall aktive medlemmer av separatistgruppen antas å være på frifot.

(©NTB)