Bakere pågrepet fordi de laget ulovlige brownies og croissanter i Venezuela

President Nicolas Maduros regjering har truet med å overta private bakerier i Caracas som ledd i den nye "brødkrigen", melder Reuters.

Maduro har denne uken sendt inspektører og soldater til over 700 bakerier i hovedstaden for å håndheve den nye loven om at 90 prosent av alt hvetemel kun skal brukes til brødbaking og ikke til dyrere bakervarer som kaker.

Tiltaket er det siste i en rekke forsøk fra regjeringen på å motarbeide mangel på grunnleggende varer. Det regjerende sosialistpartiet mener opposisjonsvennlige forretningsfolk saboterer landets økonomi ved å kjøpe opp og gjemme produkter, for å presse opp prisene. Kritikere av regjeringen mener på sin side at myndighetene selv er ansvarlig for mangel på mat og andre varer.

Bakere legger også skylden på regjeringen for at det nå er landsomfattende mangel på hvetemel, og viser til at 80 prosent av bakeriene ikke har hvetemel i det hele tatt.

