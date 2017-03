Båtflyktninger bombet ved Jemen – over 40 drept

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) opplyser at 42 personer ble drept i angrepet utenfor Jemens kyst fredag. Flere kvinner og barn var blant ofrene.

Ifølge en rekke kilder ble det skutt mot båten fra et kamphelikopter, men det er foreløpig uklart hvem som står bak angrepet.

Houthi-opprørere i Jemen legger skylden på den saudiledede koalisjonen.

80 personer overlevde angrepet, opplyser IOM. De ble brakt til sykehus, og for 24 av dem er tilstanden "svært kritisk". Flere av de sårede har mistet armer og bein, opplyser en ikke navngitt jemenittisk helsearbeider til AP.

Båten befant seg cirka 5 mil fra land, nær Bab al-Mandab-stredet da den ble angrepet.

– Panikk

Blant de overlevende var også en jemenittisk menneskesmugler som har fortalt at båten var full av somaliske flyktninger på vei fra krigsherjede Jemen til Sudan. Han sier at folk ble grepet av panikk og at flere blinket med lommelykter da båten plutselig ble beskutt. Lommelyktene skulle signalisere at de bare var fattige migranter. Først etter at over 30 personer var drept, stanset skytingen, opplyser Al-Hassan Ghaleb Mohammed til nyhetsbyrået Associated Press.

Angrepet kan ifølge en ubekreftet melding ha blitt utført av et Apache-helikopter. FN har ikke fått bekreftet hvordan angrepet skjedde.

– Det vi kan bekrefte er at flere titall er drept og mange titall overlevende er fraktet til sykehus, sier IOMs talsmann Joel Millman.

– Fiskere drept

Ifølge Houthi-opprørere har den saudiledede koalisjonen gjennomført mange luftangrep de siste to døgnene i Hodeida-provinsen langs Jemens sørlige kyst. De hevder blant annet at flere fiskere ble drept da en båt ble angrepet av et helikopter bare timer før flyktningbåten ble beskutt.

Hodeida-provinsen har i to år blitt utsatt for tunge luftangrep etter at den saudiarabisk-ledede koalisjonen gikk inn for å støtte Jemens internasjonalt anerkjente regjering i kampen mot Houthi-militsen.

Afrikanske migranter drar til Jemen, til tross for krigshandlingene, og tar seg videre til Saudi-Arabia og andre land i håp om å skaffe seg jobb og et bedre liv.

