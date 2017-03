Arboga-kvinne siktes for drap på ektemannen

Mannen ble funnet druknet i innsjøen Hjälmaren utenfor Arboga i Sør-Sverige i august 2015. Siden 17. februar i år har en 25 år gammel mann vært siktet for drap på mannen. Fredag opplyste svensk påtalemyndighet at den døde mannens 42 år gamle kone nå er siktet for det samme drapet.

Fra før er kvinnen sammen med en 18 år gammel afghansk mann siktet for drap på kvinnens far og drapsforsøk på kvinnens mor i fjor sommer i et sommerhus utenfor Arboga.

Kvinnen er dessuten fra før også siktet for et tidligere drapsforsøk på ektemannen. Hun skal ha forgiftet ham under en ferietur i Egypt.

Før dette tegnet hun ifølge politiet en livsforsikring på 2,5 millioner kroner for ektemannen.

Kvinnen ble pågrepet i Trondheim i september i fjor, sammen med 18-åringen.

18-åringen har i avhør tilstått drapet på kvinnens far og drapsforsøket på kvinnens mor, mens kvinnen selv nekter straffskyld.

