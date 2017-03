USAs finansminister: Vi har intet ønske om handelskrig

– Vårt ønske er, at når det er ubalanse i handelsrelasjonene, så må vi ta tak i det, sa Mnuchin etter et møte med Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble torsdag.

Schäuble beskriver samtalene som "vennlige og konstruktive", og han mener de har vært en god start på G20-møtet, som innledes i den tyske byen Baden-Baden fredag.

– Vi vil ikke kunne løse alle problemene i Baden-Baden, men vi har en klar og gjensidig holdning, at vi ønsker å løse alle problemene sammen, sier Schäuble, som understreker at det trengs globale løsninger for å sikre bærekraftig vekst og velstand.

Trump har tatt til orde for en politikk preget av at USAs interesser alltid må komme først. Ifølge Mnuchin ønsker Trump-administrasjonen å holde oppsikt med verdens store valutaer, samtidig som den vil føre en politikk som "fremmer en økonomisk vekst som er god for USA og resten av verden".

Trump har angrepet både Kina, Japan og Tyskland for å holde kursen på sine valutaer kunstig lav for slik å sikre økt konkurranseevne for egen eksportindustri.

Han har også signert en orde om at USA skal trekke seg fra frihandelsavtalen TPP mellom USA og en rekke andre land i Stillehavsregionen.

