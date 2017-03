To drept i angrep på hjelpekolonne i Sør-Sudan

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) fordømmer angrepet, som skjedde tirsdag. To personer ble skutt og drept. Det er ikke kjent hvem som sto bak.

I en uttalelse torsdag skriver IOM at kolonnen ble angrepet idet den returnerte fra et feltoppdrag øst i distriktet Yirol. Blant ofrene var det IOM-ansatte, helsearbeidere og sivile, ifølge uttalelsen. Angrepet fant sted i et område der det har brutt ut kolera.

Det er erklært hungersnød i to andre distrikter i Sør-Sudan. Katastrofen er en følge av den politiske konflikten og en tre år lang borgerkrig i landet, som har ført til at over to millioner mennesker er blitt fordrevet.

