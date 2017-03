Tillerson vil ha ny Nord-Korea-taktikk

– Jeg mener det er viktig å innse at de politiske og diplomatiske forsøkene de siste 20 årene for å gjøre Nord-Korea atomvåpenfritt, har sviktet. I lys av den stadig økende trusselen er det et klart behov for en ny tilnærming, sa Tillerson torsdag ettermiddag på en pressekonferanse i Japan.

USA kommer til å fortsette det nære samarbeidet med Japan og Sør-Korea for å stå imot trusselen fra Nord-Korea, men USA vil også rekke ut en olivengren til det nordkoreanske folket, sa utenriksministeren.

– Nord-Korea og dets folk trenger ikke frykte USA eller nabolandene, sa Tillerson, og indikerte at kritikken er rettet mot regimet i Pyongyang.

Tillerson skal etter besøket i Japan til Sør-Korea, og deretter drar han til Kina lørdag. Han varsler at han kommer til å be Kina gjøre mer for å legge press på Nord-Korea.

– Vi mener Kina spiller en svært viktig rolle. Vi skal ha diskusjoner med Kina for å finne ut hvilke andre tiltak som kan gjennomføres, sa Tillerson.

