Storbritannia holder renta uendret

Renta holdes på et lavt nivå for å ikke å skade den økonomiske veksten mens landet melder seg ut av EU.

Onsdag besluttet den amerikanske sentralbanken å øke sin styringsrente. Styringsrenta i Storbritannia har vært uendret i åtte måneder.

Bank of England har signalisert at den er villig til å se bort fra inflasjonsmålet på 2 prosent for ikke å hindre økonomisk vekst. Inflasjonen i landet ligger nå på 1,8 prosent.

(©NTB)