Statsledere fornøyd med valget i Nederland

Den tyske statsministeren Angela Merkel gratulerte Rutte på telefon natt til torsdag.

– Jeg ser fram til å fortsette samarbeidet som venner, naboer og europeere, skal hun ha sagt, ifølge hennes talsperson Steffen Seibert.

President Jean-Claude Juncker, i EU-kommisjonen har også vært på tråden med Rutte:

– Et valg for Europa, et valg mot ekstremister, oppsummerte Juncker.

Tidligere statsminister i Sverige, Carl Bildt, kommenterte valgutfallet på Twitter:

– Økt valgoppmøte og en klar seier i Nederland for det vi kan betegne som det anstendige sentrum. Oppmuntrende for alle.

Mange av kommentarene fra utlandet poengterte også at høyrepopulisten Geert Wilders ikke lykkes i å rykke inn i regjeringskontorene etter at partiet hans PVV bare fikk 19 av 150 plasser i parlamentet.

– Gratulerer til det nederlandske folk med å stanse framveksten av det ytterste høyre, skriver Frankrikes utenriksminister Jean-Marc Ayrault på Twitter.

Italias statsminister Paolo Gentiloni ytret seg også på sosiale medier:

– Ikke noe #Nexit. Anti-EU-høyreflanken har tapt valget i Nederland.

Fra Skottland fattet førsteminister Nicola Sturgeon seg i korthet da hun med ett ord avslørte hva hun syns om meldingen om at Wilders tapte valget:

– Bra.

(©NTB)