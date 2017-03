Stagnasjon for kvinner i politisk ledelse

Med fjorårets vekst vil det ta et halvt århundre for at det skal være like mange kvinner som menn i nasjonalforsamlinger, viser ny statistikk som ble lagt fram i forbindelse med FNs kvinnekommisjon (CSW) i New York onsdag.

For tre år siden så det ut til at det ville ta mindre enn 20 år før man nådde full likestilling, med en økning på 11,5 prosent for andelen kvinnelige medlemmer av nasjonalforsamlinger. I fjor var denne veksten halvert.

Andelen kvinnelige ministre vokste marginalt fra 730 til 732, og antallet kvinnelige presidenter eller statsministre falt fra 19 til 17.

