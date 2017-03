Russland avviser hackeranklager

"Russiske myndigheter har ikke deltatt i noen kriminell aktivitet på internett overhode", het det i en offisiell uttalelse torsdag.

Onsdag ble det kjent at amerikanske myndigheter har siktet fire personer, deriblant to russiske etterretningsagenter, for svært omfattende hacking av teknologiselskapet Yahoo.

De to andre siktede omtales som "kriminelle hackere" av det amerikanske justisdepartementet, som kunngjorde siktelsen på en pressekonferanse i Washington onsdag.

Rundt en halv milliard Yahoo-brukere er berørt av datainnbruddet, ifølge amerikanske myndigheter.

I siktelsen knyttes den russiske sikkerhetstjenesten FSB til dataangrepet som betegnes som ett av de største noensinne.

(©NTB)