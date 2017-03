Renault faller på børsen etter anklager om utslippsjuks

Aksjekursen falt 4 prosent på Paris-børsen torsdag morgen. Dagen før var nedgangen nesten like stor.

Hele Renault-ledelsen har angivelig vært involvert i jukset, ifølge etterforskningsdokumenter som nyhetsbyrået AFP har fått tilgang til. Det franske selskapet skal ha jukset på utslippstester av både diesel- og bensinbiler.

Granskingen av Renault startet etter den verdensomspennende Volkswagen-skandalen. I 2015 erkjente Volkswagen, som blant annet produserer bilmerkene VW, Skoda, Audi, Seat og Porsche, å ha jukset med utslippsdata for over 11 millioner dieselbiler som er solgt verden over.

