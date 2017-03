Politiker vil stille Duterte for riksrett

Politikeren Gary Alejano anklager Duterte for brudd på grunnloven, for å ha sviktet offentlighetens tillit, bestikkelser, korrupsjon og andre lovbrudd. Anklagene er knyttet til Dutertes nasjonale narkokrig, som har kostet tusenvis av mistenkte livet etter at han overtok som president i juni i fjor.

–Vi ønsker at dette kan føre til at filippinere finner sin opposisjonsstemme og motstand mot Dutertes lovbrudd og overgrep, sier Alejano på en pressekonferanse.

Pantaleon Alvarez, som støtter Duterte, kaller forslaget «dumt» og sier det er basert på falske anklager.

