Pirater skyter mot marinesoldater i Somalia

Piratene kapret en oljetanker utenfor kysten av landet mandag. Torsdagens trefning oppsto ifølge en talsmann for regionen Alula ved nordøstspissen av Somalia da en båt som skulle kjøre forsterkninger ut til tankeren, ble beskutt av marinen.

EU-styrken som bekjemper piratvirksomhet har vært i kontakt med skipets kaptein som har bekreftet at væpnede menn er om bord på skipet Aris 13. Fartøyet seiler under komorisk flagg. Gisseltakerne har ennå ikke gått ut med noen løsepengesum.

Kapringen er den første av et større handelsfartøy utenfor den somaliske kysten siden 2012.

NATO avsluttet sitt antipiratoppdrag i desember, til tross for at FN i oktober advarte om at situasjonen er skjør og at somaliske pirater har til hensikt, og mulighet til, å gjenoppta sin virksomhet.

Angrepet kom overraskende på shippingmiljøet siden mange pirater i Somalia har lagt den kriminelle virksomheten sin på hylla og i stedet valgt fiskeryrket etter det internasjonale fremstøtet for å få bukt med sjørøveriet.

