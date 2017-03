Parlamentet vil ikke åpne etterforskning av Blair

Slik konkluderer en komité i det britiske parlamentet.

Etter en sju år lang gransking, er Blair renvasket for beskyldninger om at han bevisst forsøkte å villede Parlamentet og det britiske folk for å samle støtte til krigen.

Flere undersøkelser gir ikke grunn til å åpne noen etterforskning av Blair, konkluderer Public Administration and Constitutional Affairs Committee.

Beslutningen om å delta i den amerikanskledede krigen er blant de mest kontroversielle fra Blairs tiår som statsminister fra 1997 til 2007. Da britiske styrker trakk seg ut i 2009, var 179 briter drept, 4.500 amerikanere og mer enn 100.000 irakere.

En britisk gransking av Irak-krigen konkluderte i fjor med at uriktig etterretningsinformasjon, dårlig planlegging og manglende dømmekraft lå bak beslutningen.

