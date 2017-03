May: Feil tidspunkt for skotsk folkeavstemning

– Nå bør vi jobbe sammen, ikke bevege oss fra hverandre, sa May i et intervju med fjernsynsstasjonen ITV torsdag.

Skottenes førsteminister Nicola Sturgeon erklærte tidligere denne uken at hun ønsker seg fullmakt til å kunne holde en ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet. Sturgeons utspill kom samme dag som det britiske Parlamentet ga May fullmakt til å melde Storbritannia ut av EU.

EU-utmeldingen er hovedårsaken til at Sturgeon ønsker seg en ny folkeavstemning. Skottene stemte i fjor for å bli i EU, og mange av dem er svært misfornøyd med å forlate EU mot sin vilje.

Sturgeon har åpnet for å droppe kravet om en folkeavstemning hvis London-regjeringen går med på et kompromiss om Skottlands framtidige EU-tilknytning.

Selv om det kan bli vanskelig for May å unngå folkeavstemningen fullstendig, vil hun trolig forsøke å utsette den til etter brexit. I ITV-intervjuet utelukket ikke May at skottene kan få holde folkeavstemningen på et senere tidspunkt.

(©NTB)