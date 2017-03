Kvinne såret da brevbombe gikk av hos IMF i Paris

Den kvinnelige sekretæren ble lettere såret på hendene og i ansiktet da hun åpnet pakken torsdag formiddag. Flere personer ble evakuert fra bygningen som ligger nær Triumfbuen.

Frankrikes president François Hollande betegner brevbomben som et angrep og sier at landet fortsatt er et angrepsmål, mens sjefen for Det internasjonale pengefondet (IMF) – Christine Lagarde – kaller bombeangrepet for en feig handling.

– Jeg fordømmer denne feige voldshandlingen og gjentar IMFs beslutning om å fortsette det arbeidet vi er satt til, sa Lagarde. Hun la til at fondet samarbeider tett med franske myndigheter for å etterforske angrepet og sikre de ansatte.

Det er fortsatt uklart hvem som sendte den hjemmelagde bomben som hadde omtrent samme kraft som en stor kinaputt. Den ble sendt som vanlig post, sa politimesteren i Paris, Michel Cadot.

Tysk brevbombe

Dagen før ble det oppdaget en brevbombe i det tyske finansdepartementet i Berlin. Pakken var sendt til finansminister Wolfgang Schäuble, men ble oppdaget i en rutinemessig røntgenkontroll. Bomben ble tatt med til et skytefelt i Grunewald og uskadeliggjort.

En militant gresk gruppe på ytre venstre fløy tok torsdag på seg ansvaret for brevbomben i Berlin.

– Vi påtar oss ansvar for å ha sendt en brevbombe til Tysklands finansminister, het det i en uttalelse fra Conspiracy of Fire Nuclei (SPF). Gruppen er av USA listeført som terrororganisasjon og kobles til flere brevbomber sendt til europeiske ledere og til ambassader i Hellas i 2010. Gresk politi pågrep i 2011 flere personer og uttalte at gruppen nå var oppløst.

Fyrverkerisprengstoff

Schäubles kontor fikk brevbomben dagen før Schäuble mottok USAs finansminister Steven Mnuchin.

– Pakken inneholdt en eksplosiv blanding. Den var laget for å påføre alvorlige skader ved åpning, het det i en uttalelse fra Berlin-politiet. Politiet la til at sprengstoffet ofte brukes i produksjon av fyrverkeri.

En gresk politikilde sier pakken hadde et gresk stempel, og at avsender var oppgitt som nestleder i det konservative opposisjonspartiet Nytt demokrati (ND).