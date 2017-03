Irak: 150.000 har flyktet fra Vest-Mosul

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) offentliggjorde tidligere i uka tall som tilsa at nesten 100.000 hadde flyktet, men den statistikken omfatter færre av dem som oppholder seg utenfor flyktningleirene.

Iraks departement for migrasjon og internt fordrevne opplyser torsdag at 152.857 mennesker har flyktet fra Vest-Mosul og omegn siden 19. februar. Da startet regjeringshæren og allierte styrker en større offensiv for å gjenerobre denne delen av storbyen fra IS.

Det bor rundt 750.000 mennesker i Vest-Mosul.

Over 98.000 av internflyktningene er innlosjert i leirer. Flere enn 54.000 bor nå i områder som er gjenerobret fra IS, opplyser departementet.

Totalt lever nærmere 240.000 mennesker fortsatt på flukt som følge av kampene i og rundt Mosul, opplyste IOM onsdag.

IS erobret store områder nord og vest for Iraks hovedstad Bagdad i 2014. Irakiske styrker med støtte fra militser og kampfly fra den USA-ledede militærkoalisjonen har siden gjenerobret brorparten av territoriet.

