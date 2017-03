Forsker tror Rutte har tjent på krangelen med Tyrkia 

De siste dagene før valget viklet regjeringen i Nederland seg inn i en voldsom diplomatisk feide med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og hans regjering.

Nå viser en valgdagsmåling at statsminister Mark Ruttes høyreliberale parti VVD ligger an til å få 31 av de 150 mandatene i andrekammeret i den nederlandske nasjonalforsamlingen. Det er et vesentlig bedre resultat enn hva meningsmålingene før valget tydet på.

– Det er sannsynligvis en effekt av Tyrkia-konflikten, sier forsker Pieter de Wilde ved NTNU.

– Rutte profitterte på konflikten fordi han fikk vist seg fram som en statsminister som kunne forsvare landet mot utenlandsk aggresjon. Det slo an hos velgerne, sier de Wilde til NTB.

Ifølge ham vil det nå bli nesten umulig å unngå VVD når det skal forhandles om en ny regjering. Det mest sannsynlige utfallet er en koalisjon mellom VVD, kristendemokratiske CDA, sosialliberale D66 og det grønne partiet GroenLinks, mener forskeren, som selv er fra Nederland.

– Men det er ikke avgjort, sier de Wilde.

Han ser for seg langvarige forhandlinger mellom partiene.

– Det vil ta uker, om ikke måneder, før dette blir avklart.

