Flynn fikk 287.000 kroner for å delta i russisk arrangement

Det viser dokumenter som er offentliggjort i forbindelse med en gransking i Kongressen. Flynn fikk utbetalt honoraret fra det statseide russiske TV-nettverket RT.

Få måneder før arrangementet ble holdt i desember 2015, hadde Flynn pensjonert seg fra jobben som direktør i Defence Intelligence Agency, etterretningstjenesten til det amerikanske forsvaret.

Demokraten Elijah Cummings krever at Flynn må betale pengene til amerikanske myndigheter ettersom pensjonerte offiserer ikke har lov til å ta imot gaver fra utenlandske regjeringer.

Amerikansk etterretning har stemplet RT som et propagandaorgan for den russiske regjeringen. En talsmann for Flynn sa torsdag at Flynn orienterte amerikanske myndigheter både før han reiste til Moskva og etter at han kom tilbake.

Flynn har også fått utbetalt 11.250 dollar fra to andre russiske selskaper, deriblant et stort selskap innen nettsikkerhet.

President Donald Trump utnevnte Flynn til sin nasjonale sikkerhetsrådgiver, men han fikk sparken etter få uker som følge av avsløringer om at han hadde løyet om sin kontakt med den russiske ambassadøren i Washington, Sergej Kisljak.

