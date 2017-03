Fillons dyre dresser skal etterforskes

Fillon er fra før under hardt press på grunn av tidligere avsløringer om at han lønnet flere familiemedlemmer med offentlige midler. Tirsdag ble den tidligere statsministeren formelt siktet for misbruk av offentlige midler.

Torsdag opplyser ikke navngitte kilder i rettsvesenet til flere medier at også gaver fra en ikke navngitt giver skal etterforskes. Etterforskerne vil forsøke å avdekke om det dreier seg om et forsøk på å kjøpe seg innflytelse. Granskingen inngår i den pågående etterforskningen mot 63-åringens utbetalinger til kona Penelope.

Fillon har innrømmet at en venn av ham i februar betalte for to dresser fra luksusskredderen Arnys i Paris som kostet totalt rundt 120.000 kroner.

Dyre dresser

Ukeavisen Journal du Dimanche skrev nylig at en anonym velgjører har gitt Fillon klesgaver for en samlet verdi av 48.500 euro, tilsvarende 445.000 kroner, siden 2012.

Fillon var for få måneder favoritt til å vinne valget i Frankrike. Men oppslutningen har rast på målingene siden de første anklagene dukket opp i franske medier i vinter. Mange regner med han er sjanseløs i presidentvalget, ettersom flere målinger viser at han ikke vil komme videre fra første valgomgang 23. april.

"Heksejakt"

Ifølge siktelsen som ble offentlig tirsdag, betalte Fillon totalt 680.000 euro til kona Penelope mellom 1986 og 2013, uten at noe relevant arbeid ble utført.

Fillon har flere ganger hevdet at han er gjenstand for en heksejakt fra pressen.

– Hver dag rammes jeg av nytt skrål. Jeg takler det, jeg fortsetter og holder stø kurs, sa Fillon under et valgkamparrangement i Caen nordvest i Frankrike torsdag.

Dagen i forveien hevdet han å ha støtte fra sinte velgere "som ikke ønsker å bli frarøvet sitt valg".

Fillon er ikke den eneste kandidaten i det franske presidentvalget som er under gransking. Den høyrepopulistiske Nasjonal front-lederen Marine Le Pen (48) etterforskes blant annet for misbruk av midler fra EU-parlamentet, der hun er folkevalgt.

Dødt løp

Det ser imidlertid ut til å gi få utslag på meningsmålingene, der det er nesten dødt løp mellom henne og den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron (39) i første valgomgang.

Tirsdag åpnet påtalemyndigheten i Paris en foreløpig etterforskning av et offentlig finansiert arrangement i Las Vegas som Macron i fjor deltok på som økonomiminister. Anklagene går ut på at et markedsføringsselskap fikk i oppgave å arrangere møtet uten at oppdraget ble lagt ut på anbud.

Men Macron er ikke personlig gjenstand for etterforskningen, og 39-åringen er tilsynelatende den som har hatt størst fordel av Fillons fall i valgkampen. Målingene antyder at Macron kommer til å slå Le Pen dersom det står mellom de to i andre og avgjørende valgomgang 7. mai.

(©NTB)