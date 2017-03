Europa gratulerer Mark Rutte med valgseieren

Det endelige resultatet fra onsdagens parlamentsvalg i Nederland lot vente på seg, men i morgentimene torsdag var 93,5 prosent av stemmene opptalt.

Valgoppslutningen var på hele 81 prosent, 6 prosentpoeng mer enn ved forrige valg og høyeste oppmøte på 30 år.

Rutte strålte på valgvaken etter hvert som valgdagsmålinger og opptellinger rullet inn.

– Det ser ut til at VVD blir det største partiet for tredje gang på rad. I natt skal vi feire litt, sa Rutte.

– Dette er en kveld da Nederland, etter brexit, etter det amerikanske valget, sa "stopp" til en feilaktig type populisme, la han til.

Koalisjonssamtaler

Nederlandske partier forbereder seg nå på det som trolig blir langvarige diskusjoner for å få på plass en koalisjonsregjering. Det er ventet at flere av partilederne vil møtes allerede torsdag ettermiddag for innledende samtaler.

Wilders gratulerte Rutte med valgseier, og gjentok det han har påpekt gjennom valgkampen: Han ser på det som en seier at hans parti har påvirket politikken i Nederland i stor grad. Han tar gjerne imot invitasjoner til samarbeid med andre partier, og han er klar til å bidra i regjering om han blir bedt om det.

– Hvis det ikke går, vil vi støtte regjeringen når det trengs i saker som er viktige for oss, sier Wilders.

De fleste av landets mange partier har lovet at et samarbeid med Wilders ikke kommer på tale.

Europa-gratulasjoner

Ledere fra andre EU-land gratulerer Rutte med valgseieren.

– En klar seier over ekstremismen. Verdiene åpenhet, respekt for andre og tro på Europas framtid er eneste virkelige måten å møte de nasjonalistiske impulsene og isolasjonismen som ryster verden, sier Frankrikes president François Hollande.

Den tyske statsministeren Angela Merkel gratulerte Rutte på telefon, og sa hun ser fram til å fortsette samarbeidet som venner, naboer og europeere. President Jean-Claude Juncker i EU-kommisjonen var også på tråden:

– Et valg for Europa, et valg mot ekstremister, oppsummerte han.

Italias statsminister Paolo Gentiloni ytret seg på sosiale medier:

– Ikke noe #Nexit. Anti-EU-høyreflanken har tapt valget i Nederland.

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon trengte bare å bruke ett ord for å si sin mening om at Wilders tapte valget:

– Bra.

Brende

Utenriksminister Børge Brende (H) gratulerer Nederland med valget og sier dette er en seier for det europeiske samarbeidet.

– Gratulerer til Nederland. Ansvarlig politikk og fortsatt europeisk samarbeid vant over populisme. Håper anti-EU-kreftene i Europa er svekket, skrev Brende på Twitter torsdag morgen.

På engelsk legger Brende til at han håper dette er starten på en ny trend.

